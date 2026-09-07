Türkiye'nin beyaz altını olarak adlandırılan beyaz lahana ihtiyacının büyük bir kısmını tek başına karşılayan Niğde’de, hasat sezonu başladı. Tarlalara giren üreticiler, binbir emekle yetiştirdikleri lahana başlarını toplayarak tırlarla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. Ağustostan bu yana hız kazanan ve yıl sonuna kadar kesintisiz devam etmesi beklenen dev hasat, bölge ekonomisinin de kazanç kapısı oldu.

TANESİ 60 LİRADAN SATILIYOR

Bu sezon pazarlarda ve tezgahlarda büyük ilgi görmesi beklenen beyaz lahananın tarladaki ilk satış fiyatları da ortaya çıktı. Üreticiler, lahananın büyüklüğü ve kalitesine göre tane fiyatının tarlada 40 TL ile 60 TL arasında satmaya başladı.

REKOR REKOLTE BEKLENİYOR

Yaklaşık 25 bin dekar devasa alanda hasat edilen beyaz incinin rekolte beklentisi de üreticileri heyecanlandırdı. Niğde'de yeni sezonda 250-300 bin ton arasında ürün toplanması beklenirken, Türkiye'nin her yerine gönderilmek üzere mahsuller yavaş yavaş kamyonlarla yola çıkmaya başladı.