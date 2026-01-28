Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün üstlendiği yeni yarışma programı Beyaz'la Joker istenen ilgiye ulaşamadı ve bu durum yapımda bir krize yol açtı.

Yarışmada verilen 3 milyon TL'lik büyük ödül ve eğlenceli formatın izleyici çekmesi beklenirken, yayınlanan bölümlerde ölçülen reytingler memnun etmedi.

Sonuç olarak ekipte önemli bir değişiklik kararlaştırıldı.

FATURA O İSME KESİLDİ

Yapımın yönetmeni Ahmet Zafer Demirci'nin projenin başından itibaren yürüttüğü görevine bu nedenle son verildi.

Demirci, sosyal medyada yaptığı açıklamada "Beyaz'la Joker' ile ilişkim sona ermiştir" ifadelerini kullandı ve sektör içinde kimlerin ne olduğunu bildiğini belirtti.