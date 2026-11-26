Kafe kültürünün hızla değiştiği İstanbul’da, rakiplerinden sıyrılmak isteyen bir işletme dikkatleri üzerine çeken sıra dışı bir sunum yöntemine imza attı. Klasik cam bardak veya takeaway kutuları yerine tıbbi serum ambalajlarını andıran özel gıda uyumlu şeffaf poşetler kullanan mekan, özellikle soğuk kahve ve özel karışım içeceklerini bu torbalarla servis ediyor.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU, KAPI ÖNÜNDE KUYRUK OLUŞTU

Üzerinde içeceğin içeriğine göre mizahi etiketlerin yer aldığı ve pipetle tüketilen serum torbası formundaki kahveler, müşterilerin paylaştığı videolarla kısa sürede sosyal medyada yayıldı. "Güne kafein takviyesiyle başlamak" konseptiyle hazırlanan sunumu deneyimlemek isteyen pek çok kişi mekanın yolunu tutarken, ilginç ambalajlar fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

TARTIŞMALARI DA BERABERİNDE GETİRDİ

Sıra dışı sunum bir kesim tarafından "yaratıcı ve eğlenceli" bulunurken, sosyal medyada konuyu ikiye bölen yorumlar da yapıldı. Bazı kullanıcılar sağlık ve hastane çağrışımı yapan bu görselin yeme-içme kültürüne uygun olmadığını savundu.

DENEYİM ODAKLI SUNUMLAR YÜKSELİŞTE

Gastronomi ve kafe sektöründe son dönemde lezzetin yanı sıra görsel şov ve paylaşılabilir deneyim sunma yarışı hız kazanmış durumda. İstanbul'daki bu serum torbalı kahve akımı da tüketicilerin farklı ve dikkat çekici konseptlere olan ilgisinin en güncel örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.