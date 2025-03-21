Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Gamze Çakaloğlu, Japonya’daki Nagoya Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bilimsel çalışmaların, luteolinin saç köklerindeki melanosit hücrelerini koruyarak, saç renginin daha uzun süre muhafaza edilmesine katkı sağlayabileceğini ortaya koyduğunu belirtti.

Saç beyazlamasına etki eden sebepleri anlatan Dyt. Çakaloğlu şunları söyledi:

“Nagoya Üniversitesi'nde yapılan deneylerde, genetik olarak erken beyazlamaya yatkın hale getirilen farelere luteolin takviyesi verildi. 16 hafta sonunda, luteolin verilen farelerin tüylerinin büyük ölçüde orijinal rengini koruduğu gözlemlendi. Luteolinin endotelin adlı bir peptidin seviyesini koruyarak pigment üretimini desteklediği düşünülüyor.”

Dyt. Çakaloğlu, “Harvard Üniversitesi’nde yapılan bir başka çalışmada ise stresin, saç köklerindeki pigment hücrelerini hızla tükettiği tespit edildi. Kronik stres saç beyazlamasını hızlandırırken, luteolinin yaşlanma sürecinde etkili olduğu bilinen p16INK4A geninin aktivitesini azaltarak hücrelerin daha uzun süre genç kalmasını sağlayabileceği düşünülüyor. Luteolinin yalnızca saç beyazlamasını geciktirmekle kalmayıp, kalp sağlığını ve beyin fonksiyonlarını da olumlu etkililyor” diye konuştu.

“2017 yılında Avrupa Kardiyoloji Derneği tarafından yayımlanan bir araştırma, saçın beyazlamasına neden olan oksidatif stresin aynı zamanda kalp damarlarını da olumsuz etkileyerek kalp hastalıkları riskini artırabileceğini gösterdi” diyen Çakaloğlu, luteolinin antioksidan ve anti-enflamatuar özellikleri sayesinde Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı da koruyucu rol oynayabileceğini ifade etti.

‘TAKVİYE YERİNE DOĞAL BESİNLER ALINMALI’

Luteolinin yaşlanma karşıtı etkilerinin umut verici olduğunu belirten Dyt. Çakaloğlu, doğrudan takviye kullanımına karşı uyarıda bulunarak şunları söyledi:

“Luteolin içeren besinleri doğal yollarla tüketmek en güvenli yöntemdir. Ancak yüksek doz luteolin takviyesi almak, hücre yenilenmesini hızlandırırken kontrolsüz hücre bölünmesine yol açarak kanser riskini artırabilir. Maydanoz, kereviz ve brokoli gibi luteolin açısından zengin sebzelerin düzenli tüketimi, saç sağlığını destekliyor. Bu sebzeleri günlük beslenme düzeninize dahil etmek, hem yaşlanma sürecini yavaşlatabilir hem de genel sağlığınızı destekleyebilir.”