Trump, Truth Social hesabından, Putin ile Ukrayna'da barışın sağlanması konusunu masaya yatıracağı telefon görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada nihai barış anlaşmasının birçok unsuru hakkında mutabakata varıldığını kaydeden Trump, taraflar arasında hala çözülmesi gereken konuların da bulunduğuna işaret etti.
Trump, "Putin ile yapacağım görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.
Beyaz Saray kaynakları görüşmeye ilişkin ilk bilgileri paylaştı. Putin ve Trump arasındaki görüşmede bir saatin tamamlandığı ve görüşmenin iyi geçtiği açıklandı.