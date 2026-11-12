Beyaz Saray'a yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki Logan Circle bölgesinde silahlı saldırılar düzenlendi. Birden fazla noktada yaşanan olaylarda 5 kişi vurulurken, geniş çaplı polis operasyonu başlatıldı.

BÖLGE TRAFİĞE KAPATILDI

ABD saatiyle 08:00 sularında Washington DC’deki Logan Circle mahallesinde, Beyaz Saray’dan 500 metre uzaklıkta, polis helikopterleri havada tur attı. Polis memurları birkaç blok boyunca caddeleri trafiğe kapatıyor.

CNN'e göre bölgede silahlı bir saldırgan hala aktif olarak ateş ediyor. 15. Cadde’ye polis akın etti. çevredeki birkaç blok boyunca caddeler trafiğe kapatıldı. Olay yerine onlarca polis aracı akın etti.

Saldırı sonrası ABD Başkanı Trump'ın eşi Melenia Trump'ın eşinin konvoyunun durdurulduğu öğrenildi.

"ÇOK SAYIDA KİŞİ VURULDU"

Washington'dan bir belediye meclis üyesi, çok sayıda kişinin vurulduğunu ve bir şüphelinin hala kaçak durumda olduğunu söyledi.

Belediye Meclis Üyesi Brooke Pinto, X'te yaptığı açıklamada, “Bu sabah Logan Circle'daki Vida Fitness'ta ve çevresinde silahlı saldırı yaşandı. Çok sayıda kişi vuruldu. Bu bölgeye gitmeyin. Polis, şüpheliyi arıyor.” dedi.

ULUSAL MUHAFIZLAR DA BÖLGEYE İNTİKAL EDİYOR

Saldırının ardından Ulusal Muhafızlar Beyaz Saray çevresine doğru intikal ediyor.

SALDIRGAN BİNADA BARİKAT KURDU

Yetkililer, polisin saldırganın bir binanın içinde barikat kurduğunu aktardı. Saldırganın yaptığı silahlı saldırıda yaralanan 3 kişinin binada olduğu iki kişinin ise bina dışında kaldığı öğrenildi.

SİVİLLERE 'SAKLANMA EMRİ' VERİLDİ

CNN'e konuşan iki kaynağa göre polis güvenliği sağlamak için harekete geçti. Mahallenin büyük bir kısmında tüm sivillere “yerinde kalma ve saklanma” emri verildi.

Söz konusu bölge, Washington, DC’nin merkezinde yer alan popüler ve hareketli bir mahalle olarak biliniyor.

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