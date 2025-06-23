İran, ABD'nin nükleer tesislerine saldırılarının ardından misilleme olarak Katar'ın başkenti Doha'daki ABD üslerini hedef aldı.
Füze saldırılarının ardından ABD Başkanı Trump ve beraberindeki heyet de Beyaz Saray'da toplantı düzenledi.
ABD'nin başkenti Washington’da, Beyaz Saray’ın karşısında yer alan bir federal hükümet binasının çatısında hava savunma sistemi görüntülendi.
Washington'da güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Olası tehditlere karşı Beyaz Saray çevresindeki hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği belirtildi.