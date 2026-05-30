İran ile yaşanan krize yönelik diplomasi trafiğinde tansiyon yükselirken, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth Social üzerinden dikkat çeken bir çıkış yaptı. “Artık nihai kararımızı vermek için Durum Odası’na geçiyoruz” ifadeleriyle süreci başlatan Trump, Hürmüz Boğazı’nın koşulsuz şartsız deniz trafiğine açılması ve İran’ın nükleer silah hedeflerinden tamamen vazgeçmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Karar Çıkmadı" İddiası Gündeme Oturdu

ABD kamuoyunun kilitlendiği toplantıdan sızan bilgiler ise tablonun henüz netleşmediğini ortaya koydu. New York Times (NYT) gazetesinin üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberine göre, iki saat süren yoğun görüşmelere rağmen Trump, İran ile olası bir anlaşma konusunda masadaki nihai onayını vermedi. Beyaz Saray kanadından toplantının içeriğine veya sonuçlarına dair henüz resmi bir açıklama gelmemesi, belirsizliğin sürdüğünü gösteriyor.

Kulislerde ‘Mutabakat’ Söylentisi

Resmi açıklamalar beklense de, Washington kulislerinde hareketlilik devam ediyor. Axios haber sitesi, ABD ve İran’ın 60 günlük ateşkesin uzatılmasını ve nükleer müzakerelerin yeniden başlatılmasını içeren bir mutabakat zaptı üzerinde prensipte anlaştığını, sürecin tamamen Başkan Trump’ın imzasına bağlı olduğunu öne sürmüştü.

Ancak gelinen noktada, Trump’ın toplantıdan kesin bir karar çıkarmaması, taraflar arasındaki diplomasi trafiğinin henüz "nihai" aşamaya evrilmediğini kanıtlar nitelikte. Dünyanın gözü, Beyaz Saray'dan gelecek nihai açıklamaya çevrilmiş durumda.