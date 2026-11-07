Florida'ya gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, görev değişikliğinin gerekçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'SİYASİ OPERASYONLARIN BAŞINA GEÇECEK'

Hem Wiles'ın hem de Miller'ın başarılı isimler olduğunu belirten Trump, "Stephen Miller yeni Özel Kalem Müdürü olacak, Susie ise siyasi operasyonların başına geçecek" dedi.

‘DEĞİŞİKLİK YAPMAK İSTEDİM’

Wiles'ın görevinden alınması kararının nedenini soran gazetecilere Trump, "Bir değişiklik yapmak istedim. Bazen hayatta bazı adımlar atmak zorundasınız. Bence Wiles çok iyi, harika bir iş çıkardı ancak bir değişiklik yapmak istedim" yanıtını verdi.

‘HARİKA BİR İŞ ÇIKARACAK’

Miller'ı tercih etmesinin nedenlerine de değinen ABD Başkanı, "Stephen en başından beri benimle birlikte. Siyaseti çok iyi anlıyor ve çok iyi bir yönetici. Harika bir iş çıkaracak" ifadelerini kullandı.

GÖÇMEN POLİTİKALARINDA ETKİN İSİMLER ARASINDA

Trump'ın uzun süredir en yakın danışmanları arasında bulunan Stephen Miller, özellikle ABD yönetiminin göçmenlik politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında etkili rol oynayan isimlerden biri olarak biliniyor.