ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, teknoloji dünyasında geniş yankı uyandıran bir davada savunmasını sundu. Pentagon’un yapay zeka girişimi Anthropic’i kara listeye alma kararının "haklı ve hukuka uygun" olduğunu belirten hükümet, şirketin bu karara karşı açtığı davaya resmi olarak itiraz etti.

Salı günü mahkemeye sunulan belgelerde, Anthropic’in iddialarının hukuki dayanaktan yoksun olduğu savunuldu.

GÜVENLİK BARİYERLERİ KRİZİ: CLAUDE KARA LİSTEDE

Süreç, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in 3 Mart tarihinde popüler yapay zeka asistanı Claude’un geliştiricisi Anthropic’i "ulusal güvenlik tedarik zinciri riski" ilan etmesiyle başladı. Bu kararın arkasında, şirketin yapay zeka teknolojisinin otonom silahlarda ve iç gözetleme mekanizmalarında kullanılmasını engelleyen "güvenlik bariyerlerini" (guardrails) kaldırmayı reddetmesi yatıyor.

Trump yönetimi, mahkemeye sunduğu dilekçede Anthropic’in ABD Anayasası’nın ifade özgürlüğünü kapsayan Birinci Maddesi’ne sığınamayacağını belirtti. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan dosyada, ihtilafın bir "ifade" meselesi değil, sözleşme müzakereleri ve milli güvenlik kaygılarından kaynaklanan bir "tutum" olduğu vurgulandı.

"KISITLAMA DEĞİL, İŞ İLİŞKİSİNİN SONLANDIRILMASI"

Hükümetin savunmasında şu ifadelere yer verildi:

"Başkan, tüm federal kurumlara Anthropic ile ticari ilişkilerini sonlandırma talimatını ancak şirket ürünleri üzerindeki kısıtlamaları kaldırmayı reddettiğinde vermiştir. Bu ret bir eylemdir, korunan bir ifade değildir. Hiç kimse Anthropic’in ifade faaliyetlerini kısıtlama amacı gütmemiştir."

Anthropic ise California federal mahkemesinde açtığı davada, yargıçtan Pentagon’un kararını dava süresince durdurmasını talep ediyor. Bazı hukuk uzmanları, hükümetin yetki aşımı yaptığı konusunda şirketin elinin güçlü olabileceği görüşünde.

MİLYAR DOLARLIK İTİBAR KAYBI RİSKİ

Başkan Trump, Hegseth’in Anthropic’i belirli askeri ihalelerin dışında bırakan hamlesini desteklemeye devam ediyor. Ancak şirket yöneticileri, bu kararın sadece prestij kaybına yol açmakla kalmayacağını, bu yıl içinde milyarlarca dolarlık zarara neden olabileceğini belirtiyor.

Pentagon ve Anthropic arasındaki görüşmelerin aylar süren tıkanıklığın ardından çıkmaza girmesi üzerine Trump ve Hegseth, şirketi kullanım kısıtlamaları nedeniyle "Amerikan vatandaşlarının hayatını tehlikeye atmakla" suçlamıştı.

TEDARİK ZİNCİRİ RİSKİ VE HUKUKİ SÜREÇ

Anthropic ise bu suçlamaları reddederek, yapay zekanın henüz otonom silahlarda kullanılacak kadar güvenli olmadığını ve ilkesel olarak iç gözetleme faaliyetlerine karşı olduklarını savunuyor. 9 Mart’ta açılan davada şirket, "eşi benzeri görülmemiş ve hukuka aykırı" olarak nitelendirdiği bu kararın, ifade özgürlüğü ve adil yargılanma haklarını ihlal ettiğini ileri sürdü.

Öte yandan Pentagon, Anthropic’i farklı bir yasa kapsamında da "tedarik zinciri riski" olarak tanımladı. Bu hamle, yasağın tüm hükümet birimlerine yayılmasına neden olabilir. Anthropic, bu ikinci hamleye karşı da Washington D.C. Temyiz Mahkemesi’nde ayrı bir hukuk mücadelesi yürütüyor.