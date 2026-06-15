Trump'ın hissedar olduğu dövüş sporu organizatörü şirket Ultimate Fighting Championship (UFC), ABD Başkanı Donald Trump'ın 80. yaş günü ve ABD'nin kuruluşunun 250. yaş günü onuruna kıran kırana geçen bir kafes dövüşü maçları düzenledi.

Trump'ın UFC'nin sahibi Dana White ile yan yana oturarak izlediği maçlar, Beyaz Saray'a gelen seyircileri coştururken ABD Başkanı Donald Trump'ı biraz sıktı.

Zira ABD Başkanı, 80 doğum günü onuruna birbirlerine darbe üzerine darbe indiren sporcuları izlerken uyuyakaldı. ABD Başkanı koltuğuna çöktü, gözlerini kapadı.

Kameralara yakalanan Trump'ı, UFC sahibi White kibarca uyandırdı. Başkan'ın omzuna dokunan White, maç hakkında konuştuktan sonra Trump alkış tutmaya başladı. Gözleri ise mahmur kaldı.

TRUMP YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKTİ

ABD Başkanı, etkinliğe katılmak üzere alana gelirken de son derece yorgun görünüyordu. Öyle ki, düzgün yürüyemeyen Trump Dana White'ın koluna girdi.

Saat 20.30 sularında milli marşın okunması ve askeri uçuş gösterisinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ve UFC Başkanı Dana White, etkinliği resmi olarak başlatmak üzere alana giriş yaptı.

Ancak ikilinin Oval Ofis'ten bahçede kurulan kafese doğru yaptığı uzun yürüyüş sırasında yaşanan bir an izleyicilerin dikkatini çekti.

Trump'ın kafese doğru ilerlerken düz bir çizgide yürümekte zorlandığı ve Dana White'ın omzundan tuttuğu görüldü.

ABD Başkanı'nın dengede kalabilmek için mi White'tan destek aldığı, yoksa sadece dostane bir yaklaşımla mı UFC başkanını yanına belli değil.

Bu anlar, sosyal medya platformu X'te kullanıcılar arasında Trump'ın sağlık durumuna yönelik tartışmalara yol açtı.

Bazı kullanıcılar Trump'ın neredeyse düşecek gibi göründüğünü veya yürüyüş sonrasında bitkin düştüğünü iddia eden paylaşımlarda bulundu.

BEYAZ SARAY'DA BİR İLK

Beyaz Saray'ın Güney Bahçesi'nde çimlerinin üzerinde ilk kez bir kafes dövüşü etkinliğini binlerce kişinin katılımıyla düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı konutunun önünde gerçekleştirilen bu ilk etkinlik, bölgedeki kötü hava koşulları nedeniyle yayın gecikmesiyle başladı.

ABD'li Justin Gaethje, kafes dövüşü sırasında Ilia Topuria'yı yenerek hafif siklet kemerini hak etti.

Gecenin ikinci maçında, Fransız Ciryl Gane, Brezilyalı Alex Pereira'yı domine ettikten sonra ikinci rauntta muhteşem bir nakavt galibiyeti elde ederek UFC ağır siklet geçici şampiyonu oldu.

Eski hafif ağır siklet ve orta siklet şampiyonu Pereira, ağır siklete geçtikten sonra üç farklı siklette şampiyonluk kazanan ilk UFC dövüşçüsü olmayı planlıyordu.