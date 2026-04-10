Başkan Trump’ın geçen ay İran'a yönelik saldırıları aniden durdurma kararından bir gün sonra Beyaz Saray personeline itiraf gibi bir uyarı gitti.

Trump Yönetimi Ofisi tarafından gönderilen e-postada "çalışanların konumlarını kullanarak vadeli işlem piyasalarında bahis oynamamaları gerektiği" vurgulandı.

Trump bu kararı Truth Social üzerinden duyurmadan yaklaşık 15 dakika önce piyasalarda gizemli bir hareketlilik yaşandı. Benzer hareketlilikler Venezuela'ya yapılan harekattan beri gözlemlendi.

Kararın açıklanmasıyla birlikte petrol piyasalarında büyük çaplı işlemler gerçekleşti. Ateşkes açıklamasında dakikalar önce ani satışlar sayesinde bir grup yatırımcı milyonlarca dolar kazandı.

Beyaz Saray yetkilileri bu e-postanın sadece bir hatırlatma olduğunu ve piyasalardaki şüpheli hareketlerin haberlere yansıması nedeniyle gönderildiğini belirtti.

760 MİLYON DOLARLIK VURGUN

Piyasa verilerine göre iki dakikadan kısa bir sürede 760 milyon dolar değerinde petrol vadeli işlem sözleşmesi el değiştirdi.

Ayrıca kripto tabanlı bir platform olan Polymarket üzerindeki üç hesap İran ateşkesinin zamanlamasını doğru tahmin ederek 600 bin dolardan fazla kazanç sağladı.

Eleştirmenler, ABD Başkanı Trump'ın piyası etkileyecek kararları almadan önce müttefiklerine dakikalar öncesinden haber verdiğini ve bu kişilerin avantajlı satışlar yaptığını iddia etti.

Trump’ın çıkar peşinde koştuğu eleştirilerine yanıt veren Başkan sözcüsü Davis Ingle "Başkan Trump’ı her zaman yönlendirecek olan tek çıkar sadece Amerikan halkının çıkarıdır" dedi.

Sözcü ayrıca "içeriden bilgi sızdırıldığına dair iddiaları temelsiz ve sorumsuzluk" olarak nitelendirdi.

Ancak bu zamanlama Demokratlar ve diğer eleştirmenler arasında birilerinin önceden bilgi sahibi olduğu yönündeki şüpheleri artırdı.