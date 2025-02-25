Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ile Ukrayna arasında yapılması beklenen kıymetli madenler anlaşmasına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Leavitt, anlaşmanın imzalanmasının kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Başkan Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bu anlaşmayı imzalamasını bekliyor," dedi.

ORTADOĞU ZİYARETİNİ ERTELEDİ

Leavitt, ABD'nin bu anlaşmaya büyük önem verdiğini ve Başkan Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un gezisini erteleyerek anlaşmaya odaklandığını belirtti. Anlaşmanın hem ABD hem de Ukrayna'ya fayda sağlayacağına dikkat çeken Leavitt, anlaşma sayesinde Ukrayna'nın savunmasını finanse eden Amerikan vergilerinin telafi edileceğini ve savaş nedeniyle zor durumda olan Ukrayna ile kalıcı bir ekonomik ortaklık kurulacağını söyledi.

Leavitt, Trump’ın Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi konusunda kararlı olduğunu belirterek, "Başkan Trump, kan dökülmesinin ve ölümlerin durduğunu görmek istiyor. Bu karmaşayı düzeltmeye kararlı," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Trump’ın sadece Rusya ve Ukrayna ile değil, aynı zamanda Orta Doğu'da da bir barış anlaşması yapmayı amaçladığını belirtti.

"ZELENSKİY BEYAZ SARAY'A GELMELİ"

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bu hafta veya gelecek hafta Beyaz Saray'a gelerek kıymetli madenler anlaşmasına imza atmasını beklediğini ifade etmişti.