Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Ukrayna gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Leavitt, ABD ile Ukrayna arasındaki nadir toprak elementleri anlaşmasının ne zaman imzalanabileceğine ilişkin soruyu yanıtlarken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD Başkanı Donald Trump'a gönderdiği mektuba atıf yaptı.

Sözcü, "Biz şu an konuşurken bu görüşmeler devam ediyor. Başkan barış anlaşması konusunda kararlı. Bu savaşın bittiğini görmek istiyor. Başkan Zelenskiy'nin bu mesajının doğru yönde olumlu bir işaret olduğunu düşünüyorum." dedi.

ABD'li sözcü ayrıca, Ukrayna'ya istihbarat desteğinin ve diğer desteklerin geçici olarak askıya alındığını ve şu anda ilgili kurumların bu destekleri "yeniden gözden geçirdiklerini" söyledi.

Leavitt, bu durumun geçici bir duraklatma olduğunun altını çizdi.

TRUMP-ZELENSKIY TARTIŞMASI

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, geçen cuma günü Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmıştı. Daha sonra, yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmiş, Zelenskiy Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Trump Zelenskiy'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenskiy ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.

Salı akşamı Kongre'de konuşan Trump, Zelenskiy'nin kendisine bir mektup gönderdiğini ve Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya ve barış görüşmelerine hazır olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Trump ile Zelenskiy arasındaki Oval Ofis tartışmasının ardından bu ülkeye istihbarat desteğini ve askeri sevkiyatı geçici olarak durdurduklarını teyit etmiş, ancak bunun geçici olduğunu vurgulamıştı.