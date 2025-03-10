ABD Gizli Servisi, Pazar günü erken saatlerde Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişinin güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmesinin ardından vurulduğunu açıkladı.

Yetkililer, kişinin yakındaki bir hastaneye kaldırıldığını ancak sağlık durumu hakkında bilgi verilmediğini belirtti. Olay sırasında Başkan Donald Trump, hafta sonunu Florida’daki konutunda geçirdiği için Beyaz Saray’da değildi.

ABD başkanın güvenliğinden sorumlu olan Gizli Servis, Cumartesi günü Indiana’dan Washington’a doğru seyahat eden ve intihara meyilli olduğu ihbar edilen bir kişiyle ilgili yerel yetkililerden uyarı aldığını söyledi.

Açıklamaya göre, bu kişinin arabası Beyaz Saray’a bir sokak mesafede bulundu. Yetkililer müdahale etmeye çalıştığında, söz konusu kişi silahını doğrulttu ve güvenlik güçleri yerel saatle gece yarısına yaklaşırken ateş açtı.

İLK KEZ OLMADI

Gizli Servis, olaya karışan personelin yaralanmadığını bildirdi. Washington Metropolitan Polisi, iç soruşturma birimi müfettişlerinin durumu incelediğini açıkladı ancak başka bir yorum yapmadı.

Beyaz Saray çevresinde geçmişte de benzer olaylar yaşanmış, zaman zaman güvenlik güçleri silahlı kişilere müdahalede bulunmuştu.

2023 yılında bir adam kiraladığı kamyonla Beyaz Saray bariyerlerini aşmaya çalışmış ancak başarısız olmuştu. 2016 yılında güvenlik kapısına tabanca doğrultan bir kişi vurulmuştu.

Geçtiğimiz Temmuz ayında ise Trump, Pennsylvania’daki bir miting sırasında silahlı bir kişinin açtığı ateş sonucu kulağından yaralanmış, olay sonrasında Gizli Servis’in güvenlik protokollerindeki eksiklikler eleştirilmişti.