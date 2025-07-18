Sıra dışı açıklamaları ve politikaları ile gündemden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump, şimdi de hastalığıyla tartışmalara neden oldu.

Trump'ın görüşmeler sırasında oldukça şiş ayak ve bacaklarıyla kameralara yakalanmasının ardından sosyal medyada tartışmalar yaşanırken, 79 yaşındaki siyasetçinin sağlık durumuna ilişkin beklenen açıklama Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'ten geldi.



'KRONİK VENÖZ YETMEZLİK TANISI KONULDU



Leavitt, yaptığı açıklamada Trump'ın hastalığına ilişkin "Kronik venöz yetmezlik, özellikle 70 yaş üzerindeki bireylerde görülen, iyi huylu ve yaygın bir durumdur" ifadelerini kullandı.

Leavitt, bu teşhisin Başkan'ın genel sağlığı açısından endişe verici olmadığını vurguladı.



KRONİK VENÖZ YETMEZLİK NEDİR?



Venöz yetmezlik, bacak toplardamarlarında kanın kalbe geri akmasını engellemesidir. Normalde damarlarda yer alan kapakçıklar kanın kalbe doğru akmasını sağlar ancak venöz yetmezlikte bu kapakçıklar doğru çalışmaz, kan kalbe akmaz ve damarlarda toplanarak damar duvarını zorlar. Bacaklarda şişlik ve deri renginde değişiklik ve kronik ağrıya neden olur.