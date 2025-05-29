Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, federal fonların Harvard gibi üst düzey üniversiteler yerine meslek eğitimi veren kurumlara yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Fox News’a konuşan Leavitt, Trump yönetiminin Harvard ile toplam 100 milyon dolar değerindeki fonların meslek liselerine gitmesi gerektiğini ve ülkenin "elektrikçilere daha çok ihtiyacı olduğunu" söyledi.

'LGBTİ+ YÜKSEK LİSANSINA İHTİYAÇ YOK'

Leavitt, Başkan Trump’ın vergilerden gelen kazancı ticaret okullarına ve devlet üniversitelerine vermeyi tercih ettiğini belirtti.

Leavitt, “Başkan, bu paranın Amerikan değerlerini teşvik eden ve toplumumuzun ihtiyaç duyduğu becerilere dayalı bir eğitim sunan programlara gitmesini istiyor” dedi.

Leavitt, “Ülkemizin daha fazla elektrikçiye, daha fazla sıhhi tesisat ustasına ihtiyacı var. Harvard Üniversitesi’nden mezun olan LGBTİ+ alanındaki yüksek lisans öğrencilerine ihtiyacı yok” ifadesini kullandı.

'YAHUDİ DÜŞMANINA TOLERANS YOK'

Harvard’a yönelik eleştiriler yalnızca akademik alanla sınırlı kalmadı. Leavitt, üniversite kampüslerinde, öğrencilerin davranışlarına da atıf yaptı.

Yönetimin Harvard ve diğer üniversitelerde yaşandığı öne sürülen 'Yahudi düşmanı' ve yasa dışı eylemleri kabul etmeyeceğini söyledi.

Trump yönetimi, bu tür olaylara karşı tolerans göstermeyeceklerini net şekilde ifade etti.