ABD’de Gizli Servis görevlileri, Beyaz Saray yakınlarında Başkan Donald Trump’ı öldürmekle tehdit ettiği gerekçesiyle bir şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin bulunduğu, çalıntı olduğu bildirilen araçta AR-15 tipi bir tüfek, iki tabanca ve çok sayıda mühimmat bulundu.

Fox News’ün ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre görevliler, başkentteki Constitution Caddesi’nde park halindeki araçta şüpheliyi tespit etti.

Görevlilerin yanına giderek sorguladığı şüphelinin, ülkeye yasa dışı yollarla girmiş Venezuelalı bir göçmen olduğu belirlendiği aktarıldı.

Şüpheli, görevlilere kafasının içindeki seslerin kendisine başkente gidip Trump’ı öldürmesini söylediğini ileri sürdü. Bunun ardından Trump’ı öldürmekle tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı ve bulunduğu araçta arama yapıldı.