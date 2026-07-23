ABD’li yetkililerin The Washington Post'a yaptığı açıklamalara göre Trump yönetimi, Batı Afrika ülkesi Mali’de faaliyet gösteren el-Kaide bağlantılı Cemaat Nusret el-İslam vel-Müslimin (JNIM) örgütünü hedef alan askeri seçenekleri değerlendiriyor.

Söz konusu kararın onaylanması durumunda Mali; Yemen, Somali, Suriye, İran, Irak, Nijerya ve Venezuela’nın ardından Başkan Donald Trump’ın 8. ülkeye ABD ordusunu gönderecek.

Milli Güvenlik Konseyi Terörle Mücadele Kıdemli Direktörü Sebastian Gorka, askeri müdahalenin yakın olduğunu belirtti.

Ancak Gorka, üst düzey ABD'li yetkililer arasında operasyona ilişkin görüş ayrılıklarının devam ettiğini de ekledi.

Beyaz Saray yetkilisi askeri harekat planlarına dair kesin bir bilgi vermezken, Kuzey ve Batı Afrika hükümetlerine terörle mücadele kapsamında ABD ekipman ve hizmetlerini satın alma çağrısında bulundu.

HEDEF ÖRGÜT, RAKİP RUSYA

ABD hükümeti yetkilis, Afrika'nın Sahraaltı’ndaki Sahel bölgesinde konuşlanan terör örgütünün çok uluslu bir sorun olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray yetkilisi ayrıca, yönetimi darbeyle ele geçiren ve Batı ile ilişkilerini keserek Rusya’dan güvenlik desteği alan bu ülkelerdeki güvenlik sorunlarından Rus ortakları sorumlu tuttu.

Rusya’nın Mali’de terörle mücadelede etkisiz bir güvenlik ortağı olduğunu belirten yetkili, Moskova'nın kötü bir performans sergilediğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun askeri eylemi destekleyip desteklemediği sorusuna yanıt vermekten kaçınarak, bölgedeki terör faaliyetlerini kınadıklarını ve tehditlere karşı izleme çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Yetkili, bölgesel ortakları ve NATO müttefiklerini Mali, Burkina Faso ve Nijer’den oluşan Sahel Devletleri İttifakı’na destek vermeye davet etti.

ABD'NİN ÇIKARI NE?

Yaklaşık 25 milyon nüfusa sahip Mali’de şiddet olayları; İslamcı militan gruplar, mevcut cunta yönetimi ve Wagner ile Afrika Tugayları gibi Rus paralı asker grupları arasında tırmanmış durumda.

Bölgedeki en güçlü silahlı yapılardan biri haline gelen JNIM, geçen yıl ülkeyi felç eden bir yakıt ambargosu uygulamış, bu ilkbaharda ise başkent Bamako sokaklarında eylemler düzenleyip Mali Savunma Bakanı Sadio Camara’nın hayatını kaybettiği bir intihar saldırısı gerçekleştirmişti.

Bir diğer militan grup olan IŞİD Sahel ise Nijer sınırına yakın bölgede güç kazanırken, geçen yıl kaçırılan ABD’li misyoner Kevin Rideout’un halen Mali’de tutulduğuna inanılıyor.

RUSYA VE ABD KARŞI KARŞIYA GELEBİLİR

Silahlı Çatışma Lokasyonu ve Olay Veri Projesi (ACLED) analisti Héni Nsaibia, Mali ordusu ve Rus ortaklarının geçen yıl 925 sivilin ölümünden sorumlu olduğunu, militan grupların ise 232 sivilin ölümüne yol açtığını açıkladı.

Öte yandan uzmanlar, olası bir ABD müdahalesinin Rus kuvvetleriyle doğrudan karşı karşıya gelme riski taşıdığına dikkat çekiyor.

Soufan Center araştırmacısı Wassim Nasr askeri çözümlerin durumu kötüleştirdiğini savunurken, Sahel uzmanı Corinne Dufka ise ABD saldırılarının JNIM’in doğrudan Amerikalıları hedef almasına veya örgütün el-Kaide ile olan bağlarını sertleştirmesine yol açabileceği konusunda uyardı.