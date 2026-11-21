Süpermarket alışverişlerinde et reyonlarına yönelen milyonlarca tüketici, ürünlerin farklı renklerdeki strafor tabaklarda sunulmasını genellikle rastgele bir seçim sanıyor. Ancak perakende dünyasının perde arkasında durum bambaşka. Tüketici kararlarını saniyeler içinde etkilemeyi hedefleyen "nöropazarlama" stratejisiyle belirlenen bu renkler, etin olduğundan daha taze, kaliteli ya da ekonomik görünmesini sağlayan güçlü birer psikolojik tetikleyici olarak kullanılıyor.

SİYAH TABAKLAR: LÜKS ALGISI VE KUSUR GİZLEME TAKTİĞİ

Antrikot, bonfile ve özel soslu etler gibi yüksek fiyatlı ürünlerin neredeyse tamamı siyah tabaklarda sergileniyor. Siyah zemin, kırmızı etle keskin bir kontrast yaratarak etin normalden çok daha parlak ve taze görünmesini sağlıyor. Ayrıca beyaz tabaklarda hemen göze çarpan kan sızıntısı ve hafif renk değişimleri siyah zeminde tamamen gizleniyor. Perakende dilinde "lüks" algısı yaratan siyah renk, tüketicinin yüksek fiyatı sorgulamadan kabullenmesini kolaylaştırıyor.

SARI TABAKLAR: BEYNE GÖNDERİLEN "İNDİRİM" SİNYALİ

Standart kıymalar, kuşbaşı etler ve hızlı tüketilmesi gereken indirimli ürünlerde ise sarı renk tercih ediliyor. İnsan gözünün ilk fark ettiği renk olan sarı, alışveriş kültüründe yıllardır "kampanya ve fırsat" kavramlarıyla özdeşleşmiş durumda. Tüketici sarı tabağı gördüğü anda bilinçaltında o ürünün ekonomik bir fırsat olduğu algısı uyanıyor ve el doğrudan bu paketlere gidiyor.

BEYAZ TABAKLAR: TEMİZLİK VE HİJYEN VURGUSU

Tavuk ve hindi gibi beyaz et ürünlerinde ağırlıklı olarak beyaz tabakların kullanılması tesadüf değil. Beyaz renk, insan zihninde doğrudan temizlik ve hijyen duygusunu harekete geçiriyor. Kırmızı etlerde beyaz ya da şeffaf tabak kullanıldığında ise bu durum, ekstra pazarlama algısına ihtiyaç duymayan günlük standart ürünleri işaret ediyor.

YEŞİL TABAKLAR: "DOĞAL VE ÇİFTLİK ÜRÜNÜ" İLLÜZYONU

Raflarda sıkça rastlanan yeşil tabaklar doğrudan doğallık algısına oynuyor. Mera ve çiftlik hayatı çağrışımları yaratan yeşil renk, etin fabrikasyon değil doğal ortamda beslenen hayvanlardan elde edildiği izlenimini güçlendiriyor. Özellikle organik sertifikalı etlerde ve "köy tavuğu" konseptli ürünlerde yeşil tabak seçilerek yüksek fiyat etiketi görsel olarak destekleniyor.

PERSONEL İÇİN SANİYELİK HIZ SAĞLIYOR

Bu renk kodlaması mağaza içi operasyonlarda da büyük hız kazandırıyor. Depodan çıkan yüzlerce kilo eti reyonlara dizen personel, tek tek etiket okumak yerine doğrudan tabak renklerine bakarak ürünleri doğru raflara saniyeler içinde yerleştirebiliyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: RENGİ DEĞİL ETİKETİ OKUYUN

Uzmanlar, alışveriş yaparken ambalaj renklerinin yarattığı bu görsel illüzyona kapılmamak gerektiğinin altını çiziyor. Doğru bir tercih için tabağın rengine değil; doğrudan paketin üzerindeki üretim tarihine, etin yağ dağılımına ve kilogram fiyatına odaklanılması gerektiği vurgulanıyor.