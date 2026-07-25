Çorbalardan et yemeklerine, pilavlardan soslara kadar sayısız tarifte kullanılan sarımsak ile ilgili en çok "Beyaz sarımsak mı, mor sarımsak mı daha iyi?" sorusu gündem oluyor.

Her 2 sarımsak türü de aynı bitki türüne ait olsa da lezzet, aroma, dayanıklılık ve kullanım alanları bakımından belirgin farklılıklar gösteriyor. Uzmanlara göre doğru seçim, tamamen sarımsağı hangi yemekte kullanacağınıza bağlı.

Beyaz sarımsak ile mor sarımsak arasındaki fark ne?

2 tür arasındaki en belirgin fark kabuk renginde görülüyor, ayrıldıkları tek nokta bu değil.

Beyaz sarımsak, açık renkli kabuğu ve genellikle daha iri dişleriyle dikkat çekiyor. Daha hafif bir aromaya ve yumuşak bir lezzete sahip olduğu için çorbalar, salata sosları, sebze yemekleri ve sarımsağın diğer malzemelerin önüne geçmemesinin istendiği tariflerde tercih ediliyor.

Mor sarımsak ise mor ya da kırmızımsı kabuğuyla ayırt ediliyor. Dişleri biraz daha küçük olsa da aroması daha yoğun ve keskin. Özellikle et yemekleri, yahniler, marinasyonlar ve uzun süre pişen tariflerde lezzetini koruduğu için güçlü tatlardan hoşlananların ilk tercihi oluyor.

Hangi yemek için hangisi tercih edilmeli?

Tek bir sarımsak çeşidinin diğerinden daha iyi olduğunu söylemek mümkün değil. Seçim, tamamen hazırlayacağınız yemeğe göre değişiyor.

Hafif aromalı çorbalar, salatalar ve sebze yemekleri için beyaz sarımsak daha dengeli bir lezzet sunuyor.

Et yemekleri, güveçler, yoğun soslar ve marine tariflerinde ise mor sarımsak daha güçlü aroması sayesinde öne çıkıyor.

Bu nedenle birçok profesyonel aşçı, mutfağında her iki sarımsak türünü de bulundurmayı tercih ediyor.

Hangisi daha uzun süre dayanıyor?

Saklama ömrü açısından mor sarımsak bir adım öne çıkıyor. Kuru, serin ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edildiğinde tazeliğini daha uzun süre koruyabiliyor. Bu özelliği sayesinde toplu alışveriş yapanların da sık tercih ettiği çeşitlerden biri.

Beyaz sarımsak da uygun koşullarda haftalarca saklanabiliyor. Ancak ideal olmayan ortamlarda mor sarımsağa kıyasla daha kısa sürede kalitesini kaybedebiliyor.

Uzmanlar, her iki türün de nemli ortamlardan uzak tutulmasını ve kapalı plastik poşetlerde saklanmamasını öneriyor. Çünkü nem, sarımsağın daha hızlı bozulmasına neden olabiliyor.

Besin değerleri farklı mı?

Lezzetleri farklı olsa da besin değerleri açısından iki tür arasında önemli bir fark bulunmuyor.

Hem beyaz hem de mor sarımsak, karakteristik kokusunu veren allisin başta olmak üzere çeşitli doğal bileşikler içeriyor. Ayrıca vitamin, mineral ve antioksidan bakımından da zengin olan her iki çeşit, dengeli beslenmenin sağlıklı bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kaliteli sarımsak nasıl seçilir?

Uzun süre dayanacak ve lezzetini koruyacak bir sarımsak seçmek için şu noktalara dikkat edilmesi öneriliyor:

Baş kısmı sert olmalı.

Kabuğu kuru ve sıkı yapıda olmalı.

Dişlerde yumuşama ya da koyu lekeler bulunmamalı.

Boyutuna göre ağır ve dolgun hissedilmeli.

Uzun süre saklanacaksa yeşil filiz vermiş başlar tercih edilmemeli.