23 Ekim’de YouTube üzerinden yayınlanacak programda Kıvanç Tatlıtuğ, filmdeki yarı çıplak sahneler için karnını nasıl şişirdiğini gösterdi. BEYAZ SHOW YAYINI GELİYOR Beyazıt Öztürk’ün uzun süre ekranlarda izleyiciyle buluşan programı Beyaz Show, özel bir yayınla geri dönüyor. Programın yeni bölümünde, Organize İşler: Karun Hazinesi ekibi konuk olacak. 23 Ekim’de YouTube üzerinden yayınlanması planlanan özel program, Beyaz Show hayranlarını yeniden ekran başında buluşturmaya hazırlanıyor. KIVANÇ TATLITUĞ'DAN KAMERA ARKASI DETAYI Programın dikkat çeken anlarından biri de Kıvanç Tatlıtuğ’un film çekimleriyle ilgili anlattıkları oldu. Ünlü oyuncu, Organize İşler filmindeki yarı çıplak sahneler için karnını nasıl şişirdiğini göstererek kamera arkasından bir ayrıntıyı paylaştı. Tatlıtuğ’un bu gösterimi, programın öne çıkan anları arasında yer aldı.

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