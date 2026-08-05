İktidara yakın Cem Küçük’ün tutuklandığı soruşturmada Beyaz TV’de sabah haberleri sunan Tahir Sarıkaya da jandarma tarafından gözaltına alındı. Sarıkaya çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıkaya’nın banka hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri tespit edildiği, bu para hareketlerinin bir bölümünün kripto hesaplarına aktarıldığı öne sürüldü. Sarıkaya’nın son 6 yıldaki finansal hareketlerinde milyonlarca liralık işlem bulunduğu belirtildi. Kripto hesaplardaki işlem hacminin ise 27 milyon TL olduğu iddia edildi.

CEM KÜÇÜK’LE PARA TRAFİĞİ

Sarıkaya’nın adı, gazeteci Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturmada da para transferleri nedeniyle gündeme gelmişti. Savcılık ifadesinde, Sarıkaya ile Küçük arasında 27 ayrı işlemde toplam 537 bin 800 liralık para hareketi bulunduğu belirtilmişti. Cem Küçük’e, gizli tanık CY34LK40MN20 kod adlı şahsın şu iddiası sorulmuştu: “Tahir Sarıkaya Cem Küçük’ün para işlerini halleder. Bazı algı çalışması Tahir Sarıkaya üzerinden Cem Küçük’e teklif edilir. Tahir Sarıkaya çeşitli kişilerden almış olduğu parayı Cem Küçük’e gönderir.” Cem Küçük bu iddiayı reddetmiş, aralarındaki para alışverişini “Alacak verecek ilişkisi” olarak açıklamıştı.