Soğan çeşitlerinin besin özelliklerini karşılaştıran araştırmada arpacık soğanın özellikle vücudu hücre hasarına karşı korumaya yardımcı olan doğal bileşenler bakımından oldukça zengin olduğu görüldü. Kırmızı soğan da güçlü seçeneklerden biri olurken arpacık soğan genel sonuçlarda ilk sıraya yerleşti.

ARPACIK SOĞAN ÖNE ÇIKTI

Arpacık soğan, normal soğana göre daha küçük olması ve genellikle birkaç parçadan oluşmasıyla kolayca ayırt ediliyor. Ülkemizde de marketlerde ve pazarlarda bulunan bu soğan türü özellikle yemeklerde, soslarda ve turşularda sıkça kullanılıyor.

Araştırmada arpacık soğanın antioksidan kapasitesinin beyaz, sarı ve kırmızı soğandan daha yüksek olduğu belirlendi. Bunun en önemli nedenlerinden biri, bitkilerde doğal olarak bulunan ve hücreleri zararlı etkilere karşı korumaya yardımcı olan bileşenleri daha yoğun şekilde içermesi.

Soğanda bulunan quercetin gibi antioksidanlar da uzun süredir araştırılıyor. Bu maddelerin vücuttaki oksidatif stresin azaltılmasına yardımcı olabileceği ve dengeli beslenmenin bir parçası olarak kalp-damar sağlığını destekleyebileceği belirtiliyor.

KIRMIZI SOĞAN DA GÜÇLÜ SEÇENEKLERDEN

Sonuçlar kırmızı soğanın sağlıksız olduğu anlamına gelmiyor. Aksine kırmızı soğan da antioksidanlar bakımından oldukça zengin. Kırmızı ve mor rengini veren doğal bileşenler nedeniyle özellikle beyaz soğana kıyasla bazı avantajlara sahip.

Ancak farklı soğan türlerinin karşılaştırıldığı araştırmada arpacık soğan genel antioksidan kapasitesi bakımından öne çıktı. Bu nedenle sofrada farklı soğan çeşitlerine yer vermek faydalı olurken, besin içeriği açısından arpacık soğan dikkat çeken seçeneklerden biri olarak gösteriliyor.