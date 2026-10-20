Türkiye’de ceviz hasadı devam ederken beyaz ve kırmızı içli ceviz arasındaki fiyat farkı dikkat çekiyor. Beyaz cevizini 100-150 TL’den satabilen üreticiler, özel bir çeşit olan kırmızı içli cevizin kilogram fiyatının 500 TL’ye ulaşması karşısında düşük satış fiyatlarından yakınıyor.

BEYAZ CEVİZ 100, KIRMIZI CEVİZ 500 LİRA

Gıda Bülteni'nin haberine göre, Ekim 2026 verilerine göre ceviz fiyatları çeşidine göre değişiyor. Yozgat’ta üreticiler beyaz cevizlerini 100-150 TL arasında satarken, kırmızı içli Livermore cevizinin kilogram fiyatı 500 TL’ye kadar çıkıyor. Kuru kabuklu Chandler cevizinde ise fiyatlar 300-370 TL arasında değişiyor.

ÜRETİCİ MALİYETLERİN ALTINDA EZİLİYOR

Yozgat’ın Örencik köyünde ceviz üretimi yapan Coşkun, cevizlerini 100-150 TL arasında değişen fiyatlarla sattıklarını, marketlerde ise 400-500 TL’lik fiyatlarla karşılaştıklarını belirtti.

Kütahya’nın Simav ilçesindeki üreticiler de verimden memnun olduklarını ancak mazot, ilaç ve işçilik maliyetlerindeki artış nedeniyle satış fiyatlarından endişe duyduklarını ifade etti. Üreticilerin düşük satış fiyatlarına ilişkin şikâyetleri sürerken, ceviz çeşitleri arasındaki fiyat farkı da gündeme geldi.