İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından yapılan protestolarda çok sayıda öğrenci hakkında dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart sürecinde Beyazıt Meydanı'nda toplanarak polis barikatını aşan 7'si genç 8 kişi hakkında da "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla dava açmıştı.
İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün hakim karşısına çıkan 8 kişinin beraatına karar verildi.