HAYAT MÜCADELESİNİ AZMİYLE KAZANDI
Mersin'de 6 aylıkken geçirdiği havale sonrası serebral palsi tanısı konulan 31 yaşındaki Selcen Kankul Kurban, hayat mücadelesini azmiyle kazandı.
HAYALLERİNDEN VAZGEÇMEDİ
Çocukluk yıllarında yaşadığı zorluklara rağmen hayallerinden vazgeçmeyen Kurban, önce fizyoterapist oldu, ardından gönüllü çalıştığı hastanede tanıştığı Tufan Kurban ile hayatını birleştirdi.
Selcen Kankul Kurban'ın hayat hikayesi, azim ve sevginin önünde hiçbir engelin duramayacağını gösteriyor.
Henüz 6 aylıkken geçirdiği havale sonrası serebral palsi tanısı alan Kurban, uzun yıllar süren tedavi sürecinde fizik tedavi sayesinde hayata yeniden tutundu.
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Çocukluk döneminde konuşma yetisini kaybeden, sol kolu ve bacağını kullanmakta zorlanan Kurban, ailesinin desteğiyle tedavisini sürdürerek zaman içinde konuşma becerisini ve hareket kabiliyetini yeniden kazandı.
Yaşadığı fizik tedavi süreci, Kurban'ın hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Kendi deneyimlerinden yola çıkarak fizyoterapist olmaya karar veren Kurban, eğitim hayatına devam etti ve İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden mezun oldu.
Mezuniyetinin ardından ön yargılar nedeniyle iş bulmakta zorlanan Kurban, mesleğini yapma isteğinden vazgeçmedi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2 yıl boyunca gönüllü olarak görev yapan Kurban'ın hayatı burada değişti.
2019 yılında motosiklet kazası sonrası fizik tedavi görmek için hastaneye gelen Tufan Kurban ile tanışan Selcen Kankul Kurban, tedavi süreciyle başlayan bu tanışıklığı zamanla aşka dönüştürdü. Birbirlerini yakından tanıyan çift, yaklaşık 3 yıl önce dünyaevine girdi.
Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde pediatrik fizyoterapist olarak görev yapan Selcen Kankul Kurban, eşiyle birlikte sosyal medyada engelli bireylerin yaşamına yönelik farkındalık oluşturan paylaşımlar yapıyor.
Kendi hayatıyla birçok kişiye umut olan Kurban, yaşadığı zorluklara rağmen hayallerinden vazgeçmeyerek hem mesleğine hem de mutluluğa ulaştı.
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