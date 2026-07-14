Yaşadığı fizik tedavi süreci, Kurban'ın hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Kendi deneyimlerinden yola çıkarak fizyoterapist olmaya karar veren Kurban, eğitim hayatına devam etti ve İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden mezun oldu.