İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde CHP’li Başkan Hakan Bahçetepe tutuklanınca Belediye Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran AKP, Başkanvekili olarak Eray Karadeniz’i seçti. AKP’de büyük ‘başarı’ olarak yapılan bu seçimlere Genel Merkez adına Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe katıldı. Altepe, 2017’de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı iken AKP yönetimi tarafından ‘metal yorgunluk’ gerekçesiyle görevden alındı. O tarihte aralarında Ankara ve İstanbul’un da olduğu birçok Belediye Başkanı hakkında ‘FETÖ iltisakı’ ileri sürülerek el çektirildi.

REZİLLİĞİN DİBİ BU OLSA GEREK

Altepe birlikte çektirdiği fotoğrafla da “İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan V. olarak seçilen Eray Karadeniz kardeşimize görevinde başarılar diliyoruz” diye paylaşım yaptı. Altepe’nin 8 yıl önce Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı iken görevden alınmasını hatırlatanlar “Rezilliğin dibi bu olsa gerek”, “Görevden affın istenmişti demi Recep. Ne içindi o?” diye tepki gösterdiler.