BEYKOZ AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. BEYKOZ 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/559 Esas

DAVALI : İBRAHİM AŞIKOĞLU (T.C.:29*******74)

Davacı Emine YILMAZ tarafından açılan nafakanın artırımı davasında davalı İbrahim AŞIKOĞLU'nun açık adresi tespit edilemediğinden tahkikata geçildiğine ilişkin duruşma gün ve saatinin davalıya ilan yolu ile tebliğ edilmesi uygun görülmüştür.

Bu tebligatın gazetede yayınlanmasından YEDİ GÜN sonra tahkikat duruşma gün ve saatini tebellüğ etmiş sayılacağınız, HMK 147/2 maddesi uyarınca, 06/07/2026 günü saat 14:00'te Mahkememiz duruşma salonunda yapılacak tahkikat duruşmasında hazır olmanız, geçerli bir mazeretiniz olmadan duruşmaya gelmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada HMK 184-186 maddeleri gereğince sözlü yargılamaya geçilebileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK'nın 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda karar verileceği hususlarının ihtarıyla Davalı İbrahim AŞIKOĞLU'na İLANEN tebliğ OLUNUR.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

