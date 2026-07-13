Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 26 kişinin yargılanmasına devam edildi.

İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Mahkeme heyeti tutuklu iş insanı Uğur İnci'nin tahliyesine de hükmetti.

Öte yandan davanın bir sonraki duruşması da 9-12 Ekim'e ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Köseler'in de aralarında bulunduğu 21 belediye çalışanı hakkında "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.

27 Şubat'ta gözaltına alınan Köseler ve diğer isimlerle birlikte dosyadaki şüpheli sayısı 26'ya yükselmiş, Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişi 4 Mart'ta tutuklanmış, 9 şüphelinin yurt dışına çıkış yasağı verilerek adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Soruşturmada Köseler'in "örgüt kurucusu", Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ile özel kalem personeli Metin Ülgey'in ise "örgüt yöneticisi" olduğu öne sürülmüştü.

Başkan Köseler'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamarından 67 yıl 3 aya kadar hapsi istenmişti.