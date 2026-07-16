Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Alaattin Köseler dönemine ilişkin “rüşvet” ve “irtikap” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde toplam 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İŞ İNSANLARI VE BELEDİYE ÇALIŞANLARI DA VAR
Dosyada yer alan deliller, müşteki beyanları ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren şüphelilerin anlatımları doğrultusunda, aralarında iş insanları, Beykoz Belediyesi Meclis üyesi ile dönemin belediye çalışanlarının da bulunduğu 8 şüphelinin söz konusu suçlara iştirak ettikleri değerlendirildi.
6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 2 KİŞİ ARANIYOR
Düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari olduğu belirtilen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.