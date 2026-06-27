İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan Riva Merkez Plajı'nda denize giren 2004 doğumlu Türkmenistan uyruklu genç, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbarın ardından olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve polis ekipleri, kayıp genci bulmak amacıyla bölgede arama kurtarma operasyonu başlattı. Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik botları, dalgıç ekipleri, cankurtaranlar ve sivil toplum kuruluşları denizden destek verirken, Sahil Güvenlik helikopteri de havadan katılım sağladı.
Ekiplerin havadan ve denizden koordineli bir şekilde yürüttüğü çalışmalar neticesinde, talihsiz gencin cansız bedenine ulaşılarak sudan çıkarıldı.