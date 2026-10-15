Beykoz'da sağanağın ardından Tokatköy'de bulunan Çamlıbahçe deresi taştı üzerindeki köprünün yan duvarları çöktü. Olayın ardından bölgede ekipler tarafından çalışma başlatılırken yol güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Beykoz'da yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte ilçedeki bazı yollar suyla kaplandı. Yollarda biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar su birikintilerinde kalırken, otomobillerin içine de su doldu. Araçlarında mahsur kalan kişiler zor anlar yaşadı

Diğer yandan köprünün üstünde park halindeki araçlardan bazıları demir bariyerlere yaslandı.Yağmur sularıyla beraber gelen çamurlu su derenin rengini kahverengiye döndürdü.

ŞİLE'DE DE DERE TAŞTI: YOLLAR KAPANDI

Şile'de ise etkili olan sağanak sonrası ilçenin birçok noktasında yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Yağışın ardından Koca Deresi taştı. Derenin üzerinde bulunan ve Gökmaslı, Soğullu ve Çataklı arasında ulaşımı sağlayan köprü sular altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Derenin Karadeniz'e açıldığı noktada ise genişletme çalışması başlatıldı.

Su altında kalan köprünün son halini cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir Şileli, "Gökmaslı, Soğullu, Çataklı istikametine giden yolumuz. Yolumuz kapalı, 3 yerleşkenin birbiriyle bağlantısı kesildi. Şu anda köyde mahsur kaldık. Yaklaşık 40 yıldır bölgemiz böyle bir sel felaketi yaşamamıştı" dedi.