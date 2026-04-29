İstanbul Beykoz, gece saatlerinde korkunç bir trafik kazasına sahne oldu. Merkez Mahallesi Akbaba Yolu üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, kontrolden çıkan bir servis minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Henüz sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 34 LZH 129 plakalı servis minibüsü ile 34 NSB 136 plakalı otomobilin karıştığı kazada, ortalık adeta savaş alanına döndü.

Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye personeli, metal yığınına dönen araçta mahsur kalan sürücüyü zamana karşı yarışarak titiz bir çalışma sonucu çıkardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdiği yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Toplamda 11 kişinin yaralandığı kazada, bir yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Akbaba Yolu, araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının ardından yeniden normal akışına döndü. Polis, kazanın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.