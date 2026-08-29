Kaza, Beykoz Merkez Mahallesi Fevzipaşa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan yayaların arasına daldı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilirken, yaralıların durumuna ilişkin henüz net bilgi paylaşılmadı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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