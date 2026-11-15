İstanbul’un Beykoz ilçesinde motokuryelik yapan Batuhan Y.’nin (27), bir market içerisinde yabancı uyruklu üniversite öğrencisine uyuşturucu madde sattığı anlar güvenlik kamerası kayıtlarıyla ortaya çıktı.

Olay, 2 Kasım Pazartesi günü Beykoz’un Çubuklu Mahallesi’nde meydana geldi. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Kavacık Polis Merkezi Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Kavacık Mahallesi’nde motosikletli bir şahsın uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilerin izini süren ekipler, Çubuklu Mahallesi’ndeki bir markete girdiklerini belirledi.

PARAYI ALDI, UYUŞTURUCUYU AYAKKABISINDAN ÇIKARIP YERE BIRAKTI

Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, uyuşturucu alışverişinin yöntemini saniye saniye tespit etti. Görüntülerde, Batuhan Y.’nin başında kaskla markete girdiği, kısa süre sonra içeri giren Pakistan doğumlu ve Birleşik Krallık vatandaşı olduğu öğrenilen üniversite öğrencisi Syed Musa Raza A.’nın (26) kuryeyle buluşarak cebinden çıkardığı parayı verdiği görüldü.

Parayı teslim alan Batuhan Y.’nin, ayakkabısının içine sakladığı uyuşturucu maddeyi çıkararak market zeminine bıraktığı, üniversite öğrencisinin ise yerdeki paketi hızla alarak uzaklaştığı kameralara yansıdı.

İŞ YERİNDE 26 SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ

Kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla polis ekiplerince yakalandı. Batuhan Y.’nin Kavacık Mahallesi’ndeki iş yerinde gerçekleştirilen aramada ise bir paket içerisinde 26 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Daha önceden "açıktan hırsızlık" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından 2 kaydı bulunduğu öğrenilen Batuhan Y. ile Syed Musa Raza A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Üniversite öğrencisi Syed Musa Raza A., hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak" suçundan işlem yapıldıktan sonra adli makamlarca serbest bırakıldı. Motokurye Batuhan Y. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.