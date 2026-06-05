CHP’li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 26 sanığın yargılandığı davanın duruşması, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmayı CHP Genel Merkez yöneticileri ve partililerin yanı sıra Dilek Kaya İmamoğlu da takip etti. Gün boyu süren yargılamada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve iş insanı Uğur İnci’nin tutukluluk hallerinin devamını talep ederken, tutuklu sanıklardan Havva Dindar’ın “konutu terk etmeme” ve “yurt dışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edilmesini istedi. Diğer sanıklar hakkındaki mevcut adli kontrol kararlarının sürdürülmesi de mütalaada yer aldı.

Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirme sonucunda savcılığın talebi doğrultusunda Alaattin Köseler, Veli Gümüş ve Uğur İnci’nin tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Tutuklu sanık Havva Dindar’ın ise adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasının 13 Temmuz’da yapılmasına karar vererek oturumu erteledi.