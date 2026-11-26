İstanbul'un Beykoz ilçesinde uyuşturucu yetiştirildiği belirlenen üç katlı müstakil villaya operasyon düzenlendi. Villada 536 kök Hint keneviri ve 150 gram esrar ele geçirilirken bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarda Riva Mahallesi'ndeki villada uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine adrese operasyon yapıldı.

79 LED AYDINLATMA, 19 VANTİLATÖR BULUNDU

Villadaki aramalarda 79 LED aydınlatma, 19 vantilatör, 6 klima, 3 havalandırma fanı, bir nem alma makinesi, 6 zirai ilaç kutusu, bir ilaçlama pompası ve bir çadır ele geçirildi.

Ayrıca 5 bin TL nakit para, 6 cep telefonu, bir vakum makinesi, bir çelik kasa ve bir para sayma makinesi bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.