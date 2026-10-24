İstanbul'un Beykoz ilçesi Çubuklu Mahallesi Sırat Çıkmazı Sokak'taki bir kulübede saat 19.15 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, kulübenin bitişiğindeki 2 ve 3 katlı iki binaya, park halindeki otomobil ile minibüse sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tedbir amacıyla sokaktaki elektrik ve doğal gaz akışı kesildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı otomobil ve minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.