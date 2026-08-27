Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazada bir otomobil, önündeki kamyonete hızla çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, 34 SA 2866 plakalı otomobil sürücüsü, trafiğin yavaşladığı sırada hızını kontrol edemedi. Sürücü, sol şeritten sağ şeride geçmeye çalışırken önde ilerleyen 34 MRS 592 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

"HIZINI ALAMADI"

Kazayı gören Emrullah Yıldırım, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Sol şeritteydi trafik durunca hızını alamadı. Sağ şeride attı kendini. Sonra da kamyonete vurdu. Araçta 2 yaralı vardı. Birinin durumu ağırdı. Çok hızlıydı araba. Bir anda soldaydı duramayınca, sağa alınca kendini çarptı."

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazanın birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.