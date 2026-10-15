İstanbul'un Beykoz ilçesinde Paşamandıra Mahallesi Değirmendere Caddesi'ndeki okul inşaatında çalışan F.Ş., kentte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle kuyuda birikerek taşan suyu boşaltmak istedi. Çalışma sırasında dengesini kaybeden işçi kuyuya düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, arama kurtarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarılan F.Ş., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.