İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 5'inci dalga operasyonunda 11 kişinin tutuklanmasının ardından Silivri'deki Marmara Cezaevi'ndeki sekiz isim başka illerdeki hapishanelere nakledilmişti.

Bu kapsamda hakkında sevk kararı verilen isimler arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da yer aldı. Çalık, İzmir'de bulunan Buca Cezaevi’ne (İzmir 2 No’lu F tipi) sevk edildi.

AİLESİ AÇIK GÖRÜŞE GİTTİ

Sevkin ardından Çalık'ın eşi Zehra Çalık ve avukatı Melih Koçhan, Buca Cezaevi'nde açık görüşe katıldı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan avukat Melih Koçhan, yaşanılan durumun anayasaya aykırı olduğunu dile getirdi.

'SAĞLIK DURUMUNDAN ENDİŞELİYİM'

Eşi Murat Çalık’ın sağlık durumundan endişe ettiğini belirten Zehra Çalık, "Çok üzgünüz. Bu kadar uzak mesafeye gönderilmesinin hiçbir açıklaması yok. Bir taraftan sağlık durumu açısından ben endişe ediyorum bir eş olarak. Yani hiçbir şey adaletle hukukla ilerlemiyor. Bilmiyorum. Ben şu an gerçekten çok üzgünüm. Eşimi de ruhsal olarak da hiç iyi görmedim. Umarım bu sürece en kısa zamanda atlatacağız. Herkesi vicdanen, tüm halkımızı vicdanen birlikte olmaya davet ediyorum. Zaten süreç tamamen siyasi ilerlediği için söyleyecek başka bir şey yok" dedi.

ENGİNYURT DA ZİYARET ETTİ

Çalık'ı ziyaret eden isimler arasında yer alan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"İzmir Buca cezaevine dün gece insafsızca ve vicdansızca sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ı, cezaevinde ziyaret ettim. Bayramımızı kutluyor. Herkese selamı var."