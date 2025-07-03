19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye'sine (İBB) yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve tutuklu yargılanan Murat Çalık, cezaevinde yaşadığı sağlık sorunlarının ardından patoloji incelemesine gönderilmişti.



Tedavisine İzmir Katip Çelebi Hastanesi'nde devam eden Çalık hakkında doktorlar, ameliyat kararı verdi.



BOYNUNDAKİ KİTLE ALINACAK



Tele 1'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, Çalık’ın ilik patoloji raporunda “Lenfatik sistem kaynaklı bazı bulgulara rastlanmış olup bu durum, lenfoma riski açısından ciddi bir şüphe doğurmuştur” tespiti yapıldı.

Patoloji sonucunda Çalık’ın boyun bölgesinde yer alan ve daha önce görüntüleme raporlarında da dikkat çekmiş olan kitle alanından bir cerrahi müdahale yapılması gerektiği belirtildi.



LÖSEMİ GEÇMİŞİ BULUNUYOR



Lösemi ve lenfoma geçmişi bulunan Murat Çalık 19 Mart operasyonu kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilmişti.

Tutukluğunun 75. gününde Silivri’den Buca Cezaevi’ne gönderilen Çalık’ın cezaevinde 15 kilo verdiği ortaya çıkmıştı.

TELE1 Çalık'ın geçmişte lenf kanseri (Lenfoma) ve lösemi (kan kanseri) tedavisi gördüğünü gündeme getirmişti. TELE1'in haberinin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli Tıp Kurumu'nun incelemesi sonrası Çalık'ın tutukluluğunun yeniden değerlendirileceğini söylemişti.



TEDAVİSİ NEDENİYLE ASKERLİĞE ALINMAMIŞTI



Murat Çalık’ın eşi Zehra Çalık, eşinin 1999 yılında 9 ay lösemi tedavisi gördüğünü belirterek şunları söylemişti:

“Mehmet tedavi gördükten sonra askere gitmek istiyor. Gidiyor da. Yaklaşık 1 ay görev yapıp GATA’dan rapor verilerek geri gönderiliyor. 2006 yılında ise lenfoma teşhisi konuldu. Boynundan bir kitle alındı, bir süre sonra patoloji sonucu kötü gelince yeniden ameliyat oldu. Rutin kontrolleri ve kan sayımı düzenli yapılıyordu”