İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Beylikdüzü’nde bir araca operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 23 kilo 350 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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