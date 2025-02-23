Olay, dün saat 03.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, aynı evde yaşayan ve bir süredir 'alacak-verecek' meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan K.G. ile S.H. tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda K.G. aynı evde yaşadığı S.H.'yi göğsünden bıçakladı. Sesleri duyan site sakinleri 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede S.H.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. S.H.'nin cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan K.G., R.R., S.N., N.A. ve A.M., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.