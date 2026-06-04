Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde park halinde bulunan bir elektrikli otomobilde, saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi. Aracın yandığı anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülenirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.