İstanbul'un en çok kullanılan ulaşım aracı metrobüste trafik kazası yaşandı. Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı’nda yolcu alan metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs büyük bir hızla çarptı.

Büyük panik yaşayan yolcular kendi imkanlarıyla araçlardan dışarı çıktı.

DURAKTA CAN PAZARI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Durakta can pazarı ve kaos yaşandı. Sağlık görevlileri, yaralanan yolculardan bazılarına kaza yerinde müdahale etti, bazıları ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yaralanan kişiye kalp masajı yapıldı. Kalp masajı yapılan yaralı hastanede yaşamını yitirdi. 2’si ağır 48 kişi yaralandı. 11 kişi taburcu olurken 37 kişinin tedavisi sürüyor.

SEFERLER AKSADI

Metrobüslerde büyük hasar oluştu. Haramidere Sanayi Durağı yolcu alımına kapatıldı. Seferler, Söğütlüçeşme istikametinde kontrollü ve çift yönlü yapıldı. Kaza yüzünden E-5’te trafik durma noktasına geldi. Olayla ilgili adli soruşturmasının yanısıra İETT de teknik inceleme başlattı.