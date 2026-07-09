Olay, 2 Temmuz’da Adnan Kahveci Mahallesi’nde meydana geldi. Otomobilinde oturan Baran Yusuf Dağdeviren, motosikletle gelen iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Dağdeviren kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeye çalıştı. Bir süre sonra bilincini kaybeden Dağdeviren’in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, duvara çarparak durabildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Dağdeviren, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, motosikletle otomobilin yanına yaklaşan iki şüphelinin peş peşe ateş açtıktan sonra kaçtıkları görüldü. Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Bahçelievler, Esenyurt, Küçükçekmece, Başakşehir ve Ağrı’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

SİLAHI KULLANAN ŞÜPHELİ SUÇUNU KABUL ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüphelilerden Serhat D.’nin saldırıda silahı kullanan kişi olduğu, motosikleti ise Muhammed A.’nın kullandığı belirlendi. Soruşturmada olayın alacak verecek meselesinden kaynaklanan husumet nedeniyle gerçekleştiği tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği’ndeki ifadesinde suçunu itiraf eden Serhat D., “Aramızda bir husumet vardı. Olay günü onu bir kafeteryanın önünde otomobilin içinde otururken görünce otomobile doğru rastgele ateş açtım. Sonra oradan kaçtık. Öldüğünü sonradan öğrendim.” dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.