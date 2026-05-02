Saldırı Beylikdüzü'nde Pazar günü saat 21:00 sıralarında Dereağzı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yürüyerek gelen Enver D., bir süredir husumetli olduğu B. Ş.'ye aracından indiği sırada silahlı saldırı düzenlendi.

YARA ALMADAN KURTULDU

Ardından şüpheli gelen bir motosikletin arkasına binerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından, B.Ş.'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğu, şüphelinin silahından çıkan kurşunların bir araca ve bir binaya isabet ettiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Bölgedeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kimlik bilgisi tespit edilen şüpheli Enver D. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Enver D., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Enver D.'nin motosiklet ile olay yerinden kaçmasına yardım eden diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan şüphelinin yürüyerek gelmesi ve saldırının ardından motosiklet ile kaçması çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.