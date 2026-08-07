Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir sitede komşusu Dilek Sargın’dan yaklaşık 4 saattir haber alamayan S.İ., durumdan şüphelenerek çilingir çağırdı ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.
YATAK ODASINDA BULUNDU
İhbar üzerine adrese Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingirin kapıyı açmasının ardından eve giren ekipler, Dilek Sargın’ı yatak odasında yerde hareketsiz halde buldu.
ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIP İNCELEMESİYLE BELİRLENECEK
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sargın’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, ölümün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.